Ad Albenga e Alassio le migliori biker del mondo per la 7° tappa del Giro Donne

Albenga/Alassio. Venerdì 23 giugno secondo sopralluogo sul territorio dei rappresentanti del PMG Sport/Starlight e del Comune di Albenga e Alassio in vista della 7° tappa del Giro Donne che partirà da Albenga e terminerà ad Alassio dopo un percorso che si snoderà per 109,100 km nell’entroterra.

Il Giro prenderà il via da Chianciano Terme venerdì 30 giugno, per concludersi a Olbia domenica 9 luglio.

Allo start sono attese 168 atlete appartenenti delle migliori 24 squadre del mondo. In prima fila le 15 formazioni dell’UCI Women’s World Team provenienti, oltre che dall’Italia, da Australia, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Norvegia, Olanda, Spagna, Stati Uniti e Svizzera, che vedranno le oltre 160 atlete sfidarsi in una gara avvincente articolata in 9 tappe, lungo un percorso di circa 928 km, caratterizzato da un grande e importante valore tecnico, storico, turistico e naturalistico.

Ad accompagnare e sostenere le atlete nella loro corsa verso il traguardo decine di migliaia di appassionati e spettatori dei territori attraversati, in un itinerario molto interessante e morfologicamente ricco e diversificato, fra mare, montagne, colline, laghi, fiumi e città d’arte.

Ricordiamo di seguito le singole tappe del tracciato:

Tappa 1 30.06.2023 Chianciano (SI) Cronometro individuale km 4,400

Tappa 2 01.07.2023 Bagno a Ripoli (FI) Marradi (FI) Gara in linea km 102,100

Tappa 3 02.07.2023 Formigine (MO) Modena (MO) Gara in linea km 118,200

Tappa 4 03.07.2023 Fidenza (PR) Borgo Val di Taro (PR) Gara in linea km 134,000

Tappa 5 04.07.2023 Salassa (TO) Ceres (TO) Gara in linea km 103,300

Tappa 6 05.07.2023 Canelli (AT) Canelli (AT) Gara in linea km 104,400

Tappa 7 06.07.2023 Albenga (SV) Alassio (SV) Gara in linea km 109,100

Tappa 8 08.07.2023 Nuoro (NU) Sassari (SS) Gara in linea km 125,700

Tappa 9 09.07.2023 Sassari (SS) Olbia (SS) Gara in linea km 126,850