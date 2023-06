Accoltellamento in piazza del Popolo, Distilo: “Ad Albenga serio problema di sicurezza, bisogna intervenire”

Albenga. “Solo alcuni giorni fa avevo denunciato pubblicamente quanto sta avvenendo in città e ieri notte abbiamo toccato il fondo. Un accoltellamento di un ragazzo in piazza del Popolo è un fatto eclatante che non può passare inosservato. Fossi il sindaco di Albenga smetterei di partecipare ad ogni evento con la fascia tricolore e passerei le notti insieme alle forze dell’ordine per ringraziare per quello che fanno, oltre che a vedere con i propri occhi la gravità della situazione”.

E’ questo il duro commento del presidente del consiglio comunale di Albenga Diego Distilo riguardo l’episodio della scorsa notte, quando un 26enne ha accoltellato un ragazzo mentre stava raggiungendo la sua auto insieme a due amici.

“Inutile continuare a far finta di nulla come se il problema non esistesse, in città c’è un problema di sicurezza serio e bisogna intervenire prima che i cittadini lo risolvano da soli e usino modi che mai nella vita si devono usare. Pensate se quanto accaduto fosse successo a qualcuno dei nostri figli…”, sottolinea.

“Quindi – prosegue – o il sindaco ‘fa’ il sindaco oppure vada a casa immediatamente. All’assessore Vannucci non ho nulla da dire, anche perché probabilmente non sa neanche di essere assessore alla Polizia municipale e alla Sicurezza”, conclude Distilo.