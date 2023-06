Abuso d’ufficio, il “recordman” di assoluzioni Marco Melgrati: “Blocca l’azione dei sindaci”

Ieri sera il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, è intervenuto alla trasmissione in prima serata “Quarta Repubblica” condotta da Nicola Porro su Rete 4. Il primo cittadino è stato infatti coinvolto riguardo al progetto del governo di abolizione del reato di abuso d’ufficio.

“Questo perché molte volte sono incappato in processi che mi vedevano imputato di questo reato – almeno una decina di casi – all’interno dei 35 procedimenti penali che ho subito e dai quali sono sempre stato assolto con formula piena” afferma il primo cittadino alassino, che si è sempre definito “recordman” di assoluzioni proprio a seguito delle sentenze pronunciate in Tribunale avvenute in tanti anni di vita pubblico-amministrativa.

Tante le vicende giudiziarie che lo hanno visto protagonista, non solo sul fronte dell’abuso d’ufficio oggi in discussione, ma anche abuso edilizio e in ultimo il caso delle “spese pazze” in Regione nel periodo nel quale lo stesso Melgrati è stato consigliere regionale.

“E’ comunque un reato che impedisce a molti sindaci di apporre la propria firma su provvedimenti importanti per le loro comunità per la paura di essere indagati e rinviati a giudizio, cosa che peraltro non ha mai fermato la mia azione amministrativa come, appunto, dimostrato dai molti processi e dalle altrettante assoluzioni” ha evidenziato Melgrati.

Il sindaco alassino è stato definito un vero e proprio “innocente seriale” e nel corso della puntata, ha ripercorso i suoi processi, anche a livello personale ed emotivo: “Avviso di garanzia nell’ambito di una indagine preliminare ed ecco i titoloni su media e giornali, poi quando al termine di un lungo iter nelle aule della Giustizia sei assolto esce solo un trafiletto… C’è qualcosa che non va, le indagini contano più delle sentenze di assoluzione?”.

Tra i passaggi evidenziati dallo stesso Melgrati quello sulla ristrutturazione del Grand Hotel, nel quale oltre all’abuso d’ufficio gli era stato contestato di aver agito in concorso per il reato di abuso edilizio: “Quando si è chiamati a fare scelte importanti per la propria città spesso si creano fastidi e interferenze, così il sindaco ne paga le conseguenze” lo sfogo del primo cittadino, ora al suo quarto mandato amministrativo alla guida della sua Alassio.

“Sicuramente gli aspetti più difficili che ho dovuto sopportare sono stati quello del clima di sospetto a livello pubblico e cittadino che una certa indagine può inevitabilmente sollevare, oltre alle pesanti ripercussioni familiari“.

“Se oggi mi arriva un avviso di garanzia? Mi metto a sorridere… Pensando alla prossima assoluzione” ha concluso Melgrati.