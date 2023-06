A6 Torino-Savona, nei fine settimana stop ai cantieri che comportano restringimenti di carreggiata

Liguria. Autostrada dei Fiori comunica che, fino al prossimo 10 settembre, sulla tratta piemontese della A6 Torino-Savona nei fine settimana saranno rimossi tutti i cantieri che prevedono riduzione del numero di corsie transitabili.

Per quanto riguarda, invece, la tratta ligure, rimarranno attivi anche nei fine settimana i seguenti cantieri:

– riduzione a una corsia di marcia (per una lunghezza di circa 3 chilometri) tra gli svincoli di Ceva e Millesimo in direzione Savona per interventi di miglioramento sismico dei viadotti San Bernardo, Tana e Surie;

– riduzione a una corsia di marcia tra il casello di Millesimo e quello di Altare in direzione Savona per interventi di miglioramento sismico dei viadotti Moia, Strette I e Strette II (primo cantiere, lunghezza un chilometro) e Bormida di Pallare e Ponte Bottazzo Mulino (secondo cantiere, lunghezza circa 3 chilometri);

– scambio di carreggiata tra Altare e Savona in direzione Savona (per una lunghezza di circa 9 chilometri) per interventi di miglioramento sismico di 13 viadotti. Per questo scambio di carreggiata nei fine settimana Autostrada dei Fiori garantirà due corsie di marcia in direzione Savona dalle 14 del venerdì alle 12.00 di domenica e due corsie di marcia in direzione Torino dalle 14 di domenica alle 12 del lunedì successivo.

I viadotti attualmente interessati da lavori di ammodernamento lungo la A6 Torino-Savona sono venti e per nove di questi Autostrada dei Fiori sta provvedendo alla sostituzione degli impalcati.