Vado Ligure. “E’ un altro spazio che si converte, uno degli ultimi spazi ex industriali che viene riqualificato. Senza contare l’aspetto ambientale: questo progetto guarda al futuro, a quando i mezzi pesanti elettrici saranno la normalità, e si ricollega perfettamente allo sviluppo dell’area portuale e della piattaforma contenitori”. C’era anche il sindaco di Vado Ligure, Monica Giuliano, oggi pomeriggio all’inaugurazione, in via Piave, della prima stazione di ricarica per auto e camion elettrici in Italia alimentata interamente “a km 0”: l’energia che verrà erogata dalle torrette sarà infatti quella prodotta dal parco eolico “Rocche Bianche”, sulla collina tra Vado e Quiliano.

Si tratta di un progetto pilota con cui Ricarica, società del gruppo Fera attivo proprio nella costruzione e produzione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, vuole testare esigenze e necessità per poi riprodurre l’idea in molte altre stazioni di ricarica in tutta Italia. Da oggi saranno attive diverse torrette specifiche per le Tesla e soprattutto due torrette per mezzi pesanti: “Con questa prima stazione abbiamo voluto iniziare un percorso – spiega Cesare Fera, presidente del gruppo – c’è chi non compra veicoli e camion elettrici finché non può caricarli, ma d’altro canto spesso non si installano colonnine perché non ci sono i abbastanza veicoli”. Da qui la scelta di “dare il via” aprendo la stazione in una location che permetterà di espanderla e svilupparla. L’obiettivo, a regime, è quello di avere 12 torrette per i camion e 60 per i veicoli. Contestualmente verranno realizzate aree di ristoro e accoglienza: “A differenza della benzina la ricarica elettrica richiede tempo – spiega Fera – e quindi servono strutture dove attendere e magari lavorare o partecipare a riunioni prima di ripartire”.

Il parco eolico “Rocche Bianche” è entrato in funzione nella primavera del 2020: l’impianto è composto da 4 aerogeneratori da 2,35 MW l’uno per un totale di 9,4 MW. Grazie alla sua energia si evita l’immissione in atmosfera di oltre 12900 tonnellate di CO2 all’anno.

All’inaugurazione hanno partecipato anche il consigliere regionale Angelo Vaccarezza e il sindaco di Quiliano, Nicola Isetta: “Ritengo che sia una bella iniziativa, importante e significativa, che guarda al futuro – è il suo commento – La sostenibilità di impianti che devono mettere insieme la produzione di energia e la mobilità è uno dei temi del futuro: guardiamo all’agenda 2030 e a obiettivi con cui tutti dovremo fare i conti, da chi amministra i territori al governo centrale”.