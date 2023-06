“A una persona tre in uno: un capo, un mentore e un manager straordinario”

Savona. Scriviamo queste poche righe nel giorno del 50entesimo compleanno del nostro agente, Giovanni Pirro, innanzitutto per augurargli un sereno e felice compleanno!

Ma soprattutto per cogliere l’occasione per ringraziarlo per quanto ha fatto per noi in tutti questi anni, da quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, i suoi consigli e le sue indicazioni sono stati per noi molto preziosi e fondamentali.

Grazie per tutte le opportunità che ci hai dato, grazie per aver dedicato tempo e fatica a mostrare a tutti noi come un grande leader tratta il proprio team.

Auguri infiniti e mille di questi giorni!

La TUA SQUADRA, o come ami definirci tu, la TUA SECONDA BELLISSIMA FAMIGLIA!