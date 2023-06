A Toirano mattinata di donazioni di sangue con l’autoemoteca di Avis Loano

Loano/Toirano. L’avis di Loano comunica ai donatori di sangue e a tutti i cittadini che sabato 10 giugno, dalle 7.30 alle 11 nel piazzale del Conad in via Dell’Innovazione a Toirano stazionerà l’autoemoteca.

“Il mezzo sarà a disposizione di coloro che vogliono contribuire con il gesto della donazione, al fabbisogno e al sostegno delle emergenze come gli interventi chirurgici di ogni tipo e le terapie trasfusionali di pazienti cronici – dicono da Avis Loano – Ai donatori che presto andranno in vacanza ricordiamo che la solidarietà non va mai in ferie, anzi deve essere presente proprio nei momenti in cui si prevede un calo fisiologico determinato dalla calura dei mesi estivi.”

L’Avis di Loano, confidando nella sensibilità dei propri soci e di tutte le donne e gli uomini di buona volontà, ricorda che “l’appello è rivolto a tutti i maggiorenni che pesino almeno 50 chili ed in buono stato di salute che si potranno presentare presso l’autoemoteca, anche avendo fatto una leggera colazione (evitando l’assunzione di latte e suoi derivati), per effettuare il nobile gesto della donazione di sangue”.

Per informazioni o per prenotare la donazione si può contattare il numero 340.120.07.38.