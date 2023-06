A Savona ragazzi e fedi religiose uniti per mandare messaggi di pace: la festa della fratellanza nella chiesetta “senza tetto” di Legino

Savona. Dopo la deposizione da parte dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Savona 2 dei simbolici piatti ricchi di germogli di frumento nel periodo pasquale con la presenza anche del sindaco Marco Russo e il supporto del dirigente scolastico Armandino Memme, prosegue il progetto educativo didattico interculturale “Francesco e Kamil” che ha visto persone di diverse età, culture e credo religioso condividere insieme, nel Duomo di Savona, un messaggio di pace.

Sabato 17 giugno appuntamento nella chiesetta romanica “senza tetto” dei Santi Pietro e Paolo sulle alture di Legino, a Savona, per il tradizionale lancio al cielo dei palloncini, “un evento suggestivo sempre molto sentito da parte dei ragazzi e molto emozionante per tutti” afferma la professoressa Francesca Ottonelli: i palloncini colorati, biodegradabili, infatti, portano con sè dei bigliettini con pensieri di pace, che, con il lancio in aria all’interno della chiesa, si eleveranno in alto e si diffonderanno nella notte stellata.

Ma durante l’occasione serale – a partire dalle 20,45 – ci saranno anche delle bancarelle con i manufatti degli alunni, i vasetti del “Grano della Fratellanza” (gli stessi di Pasqua che ora hanno preso la forma di spighe) e i doni dei negozianti del cento cittadino che hanno aderito all’iniziativa di pace. Non mancherà poi un momento conviviale dove poter gustare focaccette a cura di Leze e n’ta Ciabrea con la collaborazione degli amici Panificatori, della Sms Fratellanza Leginese apd e delle nonne del Bricco.

Il tutto ha un fine benefico: il ricavato della serata sarà devoluto per la scuola Saint Joseph di Betlemme e per l’acquisto di materiale scolastico per gli studenti ucraini.

La prima 'puntata' dell'iniziativa a Pasqua in Duomo

Nella serata saranno presenti anche questa volta i rappresentati delle diverse comunità religiose (buddista, cattolica, ebraica, evangelica, induista, musulmana, ortodossa) che rivolgeranno un pensiero e un canto per la pace.

La chiesetta “senza tetto” leginese sarà illuminata grazie ai volontari della protezione civile, mentre la zona circostante ripulita dagli Amici del Bricco.

L’iniziativa del “Grano della Fraternità” si svolge anche con il contributo delle scuola dell’infanzia Calvisio, De Amicis e Fazio, delle scuole primarie Mignone, Callandrone, Ic delle Albisole, Nostra Signora della Neve, della struttura La Riviera, del Comune di Savona, della Diocesi di Savona e della parrocchia Sant’Ambrogio di Legino.