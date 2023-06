A Quiliano la cerimonia di ringraziamento per gli Alpini volontari e i piccoli fruitori del Pedibus

Quiliano. Nella mattinata di oggi, venerdì 9 giugno, i bambini della scuola primaria Peressi di Valleggia aderenti al progetto Pedibus sono stati accompagnati in occasione del loro ultimo giorno di scuola, oltre che dai preziosi volontari dell’Associazione Alpini di Vado Ligure e Quiliano, anche dal sindaco di Quiliano Nicola Isetta.

E’ stata un’occasione gioiosa per poter esprimere gratitudine agli Alpini della sezione di Vado Ligure e Quiliano per la positivissima esperienza e l’encomiabile lavoro di volontariato che hanno svolto durante tutto l’anno scolastico, ma anche per valorizzare l’impegno e la serietà dei bambini che hanno partecipato con continuità al progetto.

Il sindaco ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i volontari che hanno contribuito anche quest’anno a realizzare il progetto Pedibus iniziato nel 2018, che prevede il cammino verso la scuola primaria da un capolinea, procedendo in “cordata”, identificati con pettorine ad alta visibilità e con dotazioni che consentono di affrontare anche il maltempo, seguendo un percorso stabilito e raccogliendo gli alunni alle varie “fermate” predisposte lungo il tragitto, nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento, con la guida e supervisione dei volontari Alpini.

Il progetto rappresenta un importante strumento educativo a stili di vita sostenibili, con il quale i bambini preservano il proprio benessere fisico, l’ambiente circostante e coltivano autonomia, relazioni educative anche intergenerazionali, amicizia e buonumore.

Alla presenza delle rappresentanti del corpo insegnante e di alcuni genitori, la cerimonia si è conclusa con la consegna da parte degli alunni ai volontari Alpini, che li hanno accompagnati durante tutto questo ultimo anno scolastico, di un attestato di ringraziamento firmato dal sindaco. Il primo cittadino, ha a sua volta solennizzato l’adesione al progetto consegnando ai piccoli protagonisti un variopinto attestato di partecipazione.