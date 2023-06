80 km di corsa e 3mila euro raccolti per le popolazioni in guerra: l’impresa di una trail runner albissolese

Albissola Marina. “Ieri è stato tutto meraiglioso, un grande successo, frutto della partecipazione e del supporto di tutti. Davvero, ognuno è stato fondamentale per riuscire in questa impresa così bella”. Così il giorno dopo, Clara Gandolfo, trail runner albissolese commenta la sua impresa: correre da Imperia a Savona per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite dalla guerra.

Clara è stata supportata Operazione Colomba, a cui destinerà il ricavato, corpo non violento di Pace della Comunità Papa Giovanni XXIII presente in tante zone di conflitto per supportare le popolazioni più fragili del quale fa parte da quasi 15 anni: “Con loro sono stata in Albania, Kosovo, Palestina, Colombia. Per dare voce a chi non ce l’ha”. Il progetto è nato per riuscire a ad aiutare l’associazione di cui fa parte sfruttando una passione: “Mi capita spesso di correre, ed è proprio per questo che nasce questo progetto“.

Oltre ad aver percorso 80 km, Clara è riuscita a raccogliere oltre 3mila euro di donazioni per le popolazioni in guerra: “L’event – ha commentato entusiasta Clara – ha avuto un risultato inaspettato anche sotto quell’aspetto che ha superato ogni aspettativa. Un clima di ultra vicinanza che non pensavo fosse possibile”.

Nonostante il caldo (a Savona il termometro segnava 38°C), pochissime criticità: “La corsa è andata più o meno come avevo previsto – ha spiegato Clara -, ho avuto qualche difficoltà intorno al km 60, superato grazie ai consigli e l’affetto delle persone che mi hanno spinta per tutto il percorso. La giornata di sole ci ha permesso di godere della costa e di un’alba pazzesca”.

Tantissime le persone che hanno aiutato Clara nel raggiungimento dei suoi obiettivi: 90, per ora (la raccolta si chiude venerdì 30 giugno), le persone che hanno contribuito con una donazione, poi chi ha dato sostegno tecnico e logistico, oltre al patrocinio del Comune di Albissola Marina e il sostegno di alcune aziende locali: “Il sostegno ricevuto dai compagni di corsa, dalla macchina della logistica, dai sostenitori a casa e dai volontari di Operazione Colomba è stato davvero fondamentale”.

Per il futuro ancora nulla di certo, ma “la voglia di superarci ancora ce l’abbiamo già tutti”, ha concluso Clara.

QUI il link all’iniziativa