Windtre e scorporo della rete mobile, i sindacati proclamano 8 ore di sciopero

Liguria. “In seguito all’accelerazione da parte di Windtre nel realizzare un piano di scorporo della rete mobile”, i sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil hanno indetto uno sciopero di otto ore con presidio nella giornata di giovedì 4 maggio 2023 dalle ore 10 alle ore 13 in Piazza De Ferrari a Genova, davanti al negozio Windtre.

I sindacati spiegano: “Il piano di Windtre prevede la creazione di una società dedicata, la cui quota di maggioranza sarà venduta al fondo svedese Eqt. I sindacati hanno sottolineato la loro contrarietà allo scorporo, poiché si tratta di un’operazione finanziaria sulle spalle dei lavoratori che comporterebbe ricadute occupazionali in futuro”.

Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil hanno chiesto unitariamente che “venga ritirato il processo di separazione, affinchè Windtre possa rimanere un’azienda unica e ben integrata. Nonostante i vari incontri che si sono susseguiti tra le parti per tentare una conciliazione, non è stato trovato un accordo e di conseguenza a pagarne le spese sarebbero i lavoratori del comparto. Pertanto, in accordo con il Coordinamento delle Rsu, è stata proclamata una giornata di sciopero di otto ore”.