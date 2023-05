Volley, Serie C. Sabazia EcoSavona, che colpo: il 3-0 a Grafiche Amadeo Sanremo vale il primato in classifica

Vado Ligure. Nella serata di ieri è andato in scena il mach clou del campionato di Serie C maschile. A scendere sul parquet in un “PalaZucchi” gremito (si stima la presenza di circa 400 persone) sono state Pallavolo Sabazia EcoSavona Banca Alpi e Grafiche Amadeo Sanremo, questo per una partita che ha visto il sestetto locale imporsi con il risultato di 3-0.

Nonostante il risultato faccia pensare che le cose siano state semplici per i padroni di casa, così non è stato. I parziali (25-22; 25-23; 26-24) permettono infatti di comprendere quanto il match sia stato combattuto punto a punto dall’inizio alla fine: a decidere la sfida sono state la maggiore lucidità e determinazione mostrate dal Sabazia soprattutto nella parte finale dei set.

Decisiva quindi sarà l’ultima giornata che vedrà Vado impegnato nella trasferta di Lavagna e i sanremesi con Carcare. Nel caso in cui i savonesi vinceranno per 3 a 0 riusciranno a chiudere il campionato in prima posizione e a conquistare la promozione in Serie B.