Volley, Sabazia EcoSavona ad un passo dalla Serie B. Coach Andreis: “Partita di squadra”. Ferrando: “La società sta crescendo”

Vado Ligure. Domenica sera, presso il “Palazucchi”, Sabazia EcoSavona Banca Alpi Marittime e Grafiche Amadeo Sanremo si sono fronteggiate in occasione del match di cartello della penultima giornata dell’edizione 2022/2o23 Serie C. La sfida, un match combattuto e ricco di emozioni, è terminata sul punteggio di 3-0 (25-22, 25-23, 26-24) in favore del sestetto di casa, un risultato che ha permesso ai vadesi di strappare il primato proprio alla squadra avversaria ad appena una giornata dal termine del campionato.

Il punto decisivo è stato acclamato dai tifosi con un boato incredibile, un’apoteosi totale dopo aver ottenuto una vittoria dal profumo di promozione. Al termine del match a commentare le gesta di Mari e compagni sono stati coach Alberto Andreis e il presidente Floriano Ferrando. Ad intervenire per primo è stato l’allenatore del Sabazia, tecnico il quale ha esordito dichiarando: “A dispetto del 3-0 è stata una partita molto combattuta, non ci aspettavamo niente di meno da una squadra che aveva lasciato poco durante la stagione. Speravamo di poter trarre un vantaggio dal giocare in casa un match così importante e così è stato. Siamo stati bravi a stare attaccati soprattutto nei primi due set. Abbiamo avuto pazienza lavorando sempre di squadra. Break dopo break li abbiamo rimontati, la nostra prestazione è stata encomiabile. I cambi sono stati fondamentali, ho visto un gruppo coeso che era esattamente ciò che avevo chiesto a inizio gara”.

In seguito ecco il presidente Ferrando: “Il pubblico ci ha aiutato per tutta la stagione e in particolare questa sera. La squadra può contare su delle individualità importanti, ma il seguito che abbiamo è veramente entusiasmante. Questa sera la presenza del pubblico è stata fondamentale per aiutare la squadra ad ottenere questo grande risultato. “Il sestetto è migliorato – ha proseguito l’intervistato – rispetto allo scorso anno, ma è migliorata tutta la società. Le giovanili hanno ben figurato nei rispettivi campionati, i sestetti impegnati in Prima Divisione (sia maschile che femminile) sono primi in classifica e stiamo raggiungendo i playoff in quasi tutte le categorie. La società sta crescendo e lo sta facendo insieme”.

Andreis ha poi guardato all’ultimo ostacolo presente sul percorso della sua squadra: “Settimana prossima saremo chiamati ad uno sforzo non banale. Noi saremo impegnati contro Admo Lavagna (terza forza del campionato, ndr), questo mentre Sanremo giocherà contro Carcare. Sarà un’ultima giornata in cui non dovremo perdere l’umiltà che ci ha sempre contraddistinto e lo spirito di gruppo che ci ha consentito oggi di disputare una grande gara tutti insieme”.

Infine il coach ha concluso il proprio intervento svelando il modo in cui ha scelto di preparare la sfida contro Grafiche Amadeo Sanremo: “Prima del match ho cercato di trasmettere serenità ai ragazzi. Erano consci dell’importanza della sfida, dare tranquillità ho pensato che potesse aiutarli ad essere più lucidi. Predicare aggressività prima di una partita così di cartello sarebbe potuto risultare controproducente. I ragazzi avevano soltanto bisogno di vedere delle facce serene, atteggiamento che io e Nicolò Visca (vice-coach) abbiamo cercato di tenere dall’inizio alla fine”.

Andrea Ricceri ha raccontato le emozioni provate dai giocatori scesi sul parquet: “È stata una bella partita contro una squadra che ha dato tutto. Si gioca tutto l’anno per partite come quella di questa sera, siamo stati bravi trascinati da un pubblico incredibile che ovviamente ringraziamo. È stato l’uomo in più. Dopo un anno ad inseguire finalmente siamo primi, speriamo di rimanerci ancora un pochino”.

“Siamo un ottimo gruppo – ha concluso l’intervistato -. In settimana fatichiamo per ottenere questo tipo di risultati, siamo contenti. Abbiamo messo tutti un po’ del nostro per riuscire ad ottenere questo risultato, ovviamente cercando di sfruttare al meglio i consigli dei nostri coach”.