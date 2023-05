Vela, classe Star: a Varazze vincono Tom Lofstedt e Edoardo Natucci

Varazze. In acqua da sabato 5 a domenica 7 e in mostra nella Marina di Varazze dal 3 al 7 maggio 2023: “Le stelle sono tornate a Varazze”.

Sullo scalino più alto del podio sono saliti: 1° Tom Lofstedt e Edoardo Natucci, Royal Swedish Yacht Club, su Mary L1, SWE 8566; 2° Coppo Giovanni Giacomo, Giovanni Bradamini, Yacht Club Chiavari ASD, su K.I.S.S., ITA 8557; 3° Recchi Giuseppe, Canale Paolo, C.S. Bracciano ASD, su Altair, ITA 8500.

Gran finale a Varazze per il Campionato del XIV Distretto della classe Star, organizzato dalla locale sezione della Lega Navale Italiana, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport della “Città delle Donne” e la collaborazione del Segretario nazionale di classe Massimo Canali, la Marina di Varazze e Varagine.it (Archivio Storico Fotografico) che, per l’occasione e insieme all’Architetto Emanuela Baglietto, figlia di Pietro, hanno allestito, all’ingresso del porto turistico varazzino, una stupenda mostra fotografica dedicata alla più antica classe velica e ai Cantieri di famiglia, i quali, su questo tipo di imbarcazione possono raccontare numerose esperienze e soddisfazioni.

Il commento del segretario della classe Star Massimo Canali: “Splendida giornata il 5 maggio a Varazze per la giornata di inizio della finale del XIV Campionato di Distretto. Due prove con 10 e poi 8 nodi e sole a parte lofstedt e Dodo. Complimenti a Coppo/Brada sempre davanti. Nondimeno Bonanno che seguendo le indicazioni di Nando ha veramente fatto bellissime regate. Anche Bellelli di Roma, alla prima esperienza in classe Star, ma con a prua l’esperto Giacummo sono sempre stati nel gruppo. Altro encomio alle vele Fritz che, per la prima volta dominano con il 60% degli equipaggi che le usano”.

Ottima la scelta degli organizzatori di chiedere la collaborazione di Emanuela Baglietto e di Varagine.it, rendendo così onore alla città di Varazze e alla realtà cantieristica che l’ha resa celebre nel mondo, ovvero i Cantieri Baglietto, che qui nacquero e continuarono l’attività fino all’inizio degli Anni Duemila, con un’esposizione di foto storiche relative alla Classe Star: a partire dal 1933, fu proprio questa storica azienda a produrre oltre cento esemplari di scafi destinati a questo tipo di competizione. All’esterno del locale dove è stata allestita la mostra, è stata esposta anche un’imbarcazione classe Star molto speciale, proveniente dal Belgio e sicuramente notata e apprezzata dai numerosi ospiti e cittadini a passeggio nell’accogliente darsena del porto turistico varazzino.

Ed ecco perché abbiamo detto e continuiamo a dire: “Le ‘stelle’ che mancavano a Varazze da oltre ottanta anni, sono tornate a regatare nelle acque già solcate dagli oltre 100 esemplari costruiti qui, primi in Italia, negli storici Cantieri Baglietto”.

La premiazione dei vincitori si è tenuta nel pomeriggio di domenica 7 maggio presenti, oltre agli organizzatori (i responsabili della LNI di Varazze, di Varagine.it, della Baglietto accompagnata dalla mamma (una gioiosa sorpresa per molti appassionati e conoscenti), il segretario della classe Star Massimo Canali, l’assessore Mariangela Calcagno, che ha portato i saluti del sindaco Luigi Pierfederici e dell’amministrazione comunale, il vicedirettore dell’ospitante Marina di Varazze Italo Bogliolo, i partecipanti al campionato e un folto pubblico di appassionati.