Vecchia chiesa del Pero a Varazze. Gli sfollati a IVG.it: “Pazienza finita. Vogliamo tornare nelle nostre case”

Varazze. “Fateci tornare a casa. Presto. Non possiamo più aspettare”. Primi di dicembre: crolla parte del tetto della Santissima Annunziata, vecchia chiesa del Pero. Tre famiglie vengono sfollate per abbassare la struttura, metterla in sicurezza per poi farle rientrare.

Un’ultima riunione con i soggetti interessati, tra cui la Curia, una quindicina di giorni fa. “Dalle verifiche effettuate è emerso che il campanile deve essere ancora abbassato. Così non c’è la sicurezza, ci è stato detto. Insieme al fatto che sarebbero ripresi i lavori per procedere e, nel giro di due settimane circa, saremmo tornati a casa. Ma siamo ancora qui perché, non essendoci i

macchinari nel cantiere, tutto è ancora fermo” sottolineano gli sfollati.

Si pensa chiaramente alla sicurezza e si lavora a garantirla nel modo migliore. “Ma i tempi continuano ad allungarsi” rimarcano a IVG.it.

Nell’ultima riunione tra tecnici, Curia e autorità sono stati condivisi i risultati delle perizie di stabilità dell’edificio religioso che hanno dimostrato che la struttura non è sicura e va ulteriormente abbassata per garantire celermente il rientro a casa. “Ma non è possibile farlo” sottolineano preoccupate le persone che sono fuori casa ”perché attualmente il cantiere è vuoto e fermo. Così la rassicurazione del nostro rientro nel giro di una quindicina di giorni è stata un nulla di fatto: perché siamo ancora fuori casa”.

Le famiglie chiedono di accelerare il più possibile, senza perdere tempo. “Iniziare prestissimo questa nuova fase di lavori per poter finalmente tornare a casa nostra. Abbiamo finito la pazienza”.