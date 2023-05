Varazze, Twirling Luna Rossa pronto per la finale nazionale di Coppa Italia

Varazze. Impegno, successi e grande soddisfazione per il club sportivo di Twirling Luna Rossa che, grazie

ai brillanti risultati ottenuti, si prepara con i suoi atleti alla finale nazionale di Coppa Italia che si terrà i primi di giugno a Patti, in Sicilia.

Un anno agonistico cominciato decisamente bene per i ragazzi del gruppo varazzino. Lo scorso dicembre infatti, Gabriele Giovati si è classificato secondo al campionato italiano di specialità tecniche e ciò gli ha permesso di qualificarsi con accesso immediato, alla competizione internazionale di specialità tecniche, che si terrà a Liverpool il prossimo agosto. Insieme a lui, Caterina Tondelli è stata selezionata per il passaggio nella stessa competizione internazionale, nella nuova specialità dell’ X-strut.

A febbraio ha avuto inizio il campionato di Coppa Italia, freestyle e squadre di serie B e C, che ha visto ottimi piazzamenti con passaggi alla fase nazionale, che si terrà a Patti, in provincia di Messina, dal 2 al 4 giugno, da parte di tutti gli individualisti: Gabriele Giovati, Caterina Tondelli, Laura Bruzzone, Chiara Gaggero, Camilla Granieri Camilla e Anna Sallia.

Soddisfazione anche per la qualificazione del gruppo artistico Junior, che non è partito sotto le più grandi prerogative, posizionandosi di fatto in fondo alla classifica alla prima prova della fase interregionale (Piemonte – Liguria). Le atlete e il tecnico, Elisa Gaggero, hanno però lavorato duramente per risalire e poter conquistare l’accesso al campionato italiano. Un gruppo rialzatosi in fretta che ha guadagnato il titolo di vicecampione Regionale e la partecipazione ai Campionati Nazionali in Sicilia