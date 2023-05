Varazze. E’ chiuso da questa mattina alle 7 il tratto di via Carlo Nocelli a Varazze, in entrambe le direzioni di marcia.

Dovrebbe essere riaperto alle 19 di questa sera.

In seguito al provvedimento che riguarda, nello specifico, il tratto di viabilità dell’Aurelia bis sottostante la zona dell’Oratorio Salesiano Don Bosco, i veicoli non potranno transitarvi per permettere di smontare la gru utilizzata per la realizzazione dei vicini box.