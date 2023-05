Varazze, Pililla è tornata “a casa”: la gatta dei pescatori era scomparsa da tre giorni

Varazze. Pililla è tornata nella sua casetta a forma di barca. Una sorpresa, questa mattina. Tre giorni che non si vedeva. Grande apprensione da parte dei pescatori che da anni la accudiscono con grande amore, e di tutti i varazzini.

Perché Pililla, la gatta dodicenne del porto di Varazze, è un simbolo, tanto amato da questi uomini di mare che le hanno anche costruito una simpatica casetta estiva, naturalmente a forma di barca, e una tana dove può ripararsi in inverno.

Un legame speciale, davvero. Sono stati giorni di grande preoccupazione. In tanti a cercarla. Poi, ieri sera, è stata vista in zona, poco lontano dal porto e, questa mattina, è arrivata. Pililla, tigrata e docile. Ogni giorno cibo fresco e di qualità, e oggi, sicuramente Virgilio, Luigi e gli altri lupi di mare, le daranno doppia, se non tripla, razione.