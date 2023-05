Varazze, perde il controllo dello scooter e urta una macchina: ferito un 59enne

Varazze. Forse a causa dell’asfalto ancora umido per la pioggia della notte, questa mattina, poco prima delle 8, un uomo di 59 anni ha perso il controllo dello scooter su cui viaggiava urtando una vettura e cadendo a terra.

Per lui lievi ferite. Subito soccorso, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo in codice giallo da un’ambulanza della Croce Rossa di Varazze, coordinata dal 118.

L’incidente è avvenuto in via Genova, all’imbocco del casello autostradale della A10.