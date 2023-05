Varazze, le ragazze del Club Luna Rossa hanno incantato alla finale nazionale del settore Propaganda

Varazze. Applausi per la recente esibizione delle atlete del Twirling Luna Rossa che, il 21 maggio, a Gaggiano, in Lombardia, si sono brillantemente esibite nella finale nazionale del settore Propaganda. Una super gara con i risultati tanto attesi.

Per Cristina, medaglia d’oro e il diploma zero cadute. Per Elena, nella categoria Cadette 1 avanzato, medaglia d’oro con esecuzione strepitosa. Sirya, alla sua seconda esperienza, medaglia d’oro nella categoria Cadette 1, livello base. Diana, medaglia d’argento nella categoria Cadette 1, livello base.

Argento anche per il trio preagonismo composto da Rebecca, Sara e Desiree. Argento per il quartetto composto da Sirya, Diana, Virginia e Angelica. Argento per il duo di Angelica e Virginia. Infine medaglia d’argento anche per il Team Cadette, che, sulle note della colonna sonora del film “Ballerina”, ha fatto emozionare tutti.