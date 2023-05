Varazze, l’atletica leggera è scesa in pista con due giornate dedicate ai giovanissimi

Varazze. La società Asd Atletica Varazze ha organizzato due giornate di atletica leggera riservate ai giovanissimi 28 aprile e 5 maggio.

Il 28 aprile, con il 19° Trofeo E. Botta svoltosi sul campo E. Botta di Varazze, è stato un grande successo. La competizione d’atletica regionale ha visto la partecipazione di oltre cento atleti tra ragazzi e cadetti, di 15 società sportive provenienti da tutta la regione.

L’evento è stato reso ancora più speciale in quanto venivano premiati i primi quattro posti di ogni categoria, il quarto classificato è stato premiato con l’ambita e rara medaglia di legno artigianale con raffigurata la specialità, mentre il trofeo alla società più numerosa con autoesclusione di quella organizzatrice, è stato aggiudicato alla Cffs Cogoleto.

L’Atletica Varazze ha fornito una prestazione eccezionale, portando a casa ben cinque primi posti, due secondi posti, due terzi posti e quattro quarti posto.

Questo è un grande risultato per gli atleti della squadra varazzina, che hanno dimostrato di avere una grande determinazione contro avversari agguerriti.

Il 5 maggio è stata la volta del 19° Trofeo E. Botta dei piccolissimi dalle categorie Cuccioli (nati dal 2017 al 2014) ed Esordienti (2012 e 2013) gara a livello provinciale CSI.

Alla manifestazione hanno partecipato una sessantina di bambini/e, cimentandosi in corse, salto in lungo e lancio del vortex e un circuito di abilità e destrezza per i piccolissimi.

Tutti gli atleti hanno dimostrato grinta e tenacia come i professionisti e tanto divertimento e allegria per la loro tenera età, in seguito hanno avuto il loro attimo di celebrità venendo chiamati a salire a turno sul gradino più alto del podio dove venivano premiati con merenda e la medaglia del 19° Trofeo E. Botta.

Sono state due giornate intense e di grandissimo entusiasmo con un folto pubblico a fare cornice attorno al campo gara che incitava a grande voce i propri atleti.