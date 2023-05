Varazze, camion perde un fusto d’olio: tratto di Aurelia chiuso al traffico

Varazze. Agg.to ore 21. È stato appena riaperto al traffico veicolare il tratto di Aurelia chiuso in seguito alla perdita di un fusto d’olio da un camion in transito. Concluse le operazioni di bonifica del manto stradale, via libera alla circolazione dei mezzi.

Varazze. Aurelia chiusa al traffico, a Varazze, a dello sversamento sull’asfalto di circa 200 litri di olio per frittura fuoriusciti da un camion in transito.

Al momento il tratto interessato dalla chiusura è quello compreso tra la rotonda che porta anche in viale Nazioni Unite, dal comune, e verso il Nautilus se si procede in direzione Genova.

La polizia locale è sul posto, insieme ai lavoratori di Anas che stanno ripulendo il manto stradale con apposito materiale al fine di rimuovere l’olio.

Gli uomini del comandante Mauro Di Gregorio stanno assicurando il servizio di viabilità. Al momento la strada è chiusa al traffico.