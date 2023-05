Vado Ligure, oltre 100 studenti all’incontro dei Lions sull’educazione stradale

Vado Ligure. Un incontro con gli studenti sull’educazione stradale, ad organizzarlo i Lions Club di Vado Ligure e Spotorno Noli, grazie alla collaborazione con Polizia Stradale, Carabinieri e Polizia Locale che, insieme alla Croce Rossa, hanno arricchito la festa con la loro esperienza sul campo.

All’evento, che è tornato a Vado dopo lo stop causato dal covid, hanno partecipato più di 100 ragazzi delle seconde medie degli istituti di Vado Ligure, Spotorno e Noli, accompagnati dai loro insegnanti e dai dirigenti scolastici.

Sono stati quindi rilasciati 119 attestati di “guida in bicicletta”, dopo un percorso controllato da segnaletica orizzontale e verticale. Non è stato dimenticato l’accento sul rispetto e l’attenzione per i diversamente abili che devono poter percorrere le stesse strade di tutti in piena tranquillità.