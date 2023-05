Vado in finale play off. Mister Didu: “Questa società se lo merita”

Il Vado è in finale play off. La formazione rossoblù ha superato il Bra in trasferta con un goal del capitano Lo Bosco. La rete è giunta all’89’ al termine di una partita tiratissima. I piemontesi godevano del vantaggio derivante dal giocare tra le mura amiche in virtù del miglior piazzamento al termine della stagione regolare (terzi mentre il Vado ha concluso al quarto posto). Sarà finalissima contro la Sanremese, che si è guadagnata l’ultimo atto dei play off pareggiando 1 a 1 contro il Ligorna.

“Ho chiesto alla squadra di giocare con convinzione. I ragazzi hanno fatto una grande partita sotto l’aspetto della gestione della palla. Hanno fatto molto bene anche gli esterni del nostro 3-5-2. Come tutte le finali, è stata decisa da un episodio”, commenta l’allenatore.

“Il merito non è solo mio, ma è di tutti – prosegue – ci abbiamo messo un po’ per far capire a Capra che può giocare dentro al campo. Anche gli altri si mettono a disposizione. Lo Bosco ha fatto una grande partita dopo pochi allenamenti, anche Di Renzo. Gli esterni hanno finito con i crampi”.

“Siamo stati squadra – conclude -. Abbiamo cercato di dare delle idee che i ragazzi hanno messo in campo. La famiglia Tarabotto ci ha lasciato lavorare e anche sbagliare. Siamo arrivati all’ultima settimana di questa lunghissima stagione. Per quando espresso durante tutta la stagione meritiamo questa finale”.