Vado, il ruggito viene da Lo Bosco: “Non ci poniamo limiti, possiamo battere tutti”

Il Vado batte 1 a 0 il Bra con un goal del capitano Loreto Lo Bosco e conquista la finale play off del Girone A di Serie D. La sfida sarà contro la Sanremese, che ha chiuso seconda alla spalle del Sestri Levante campione. Oggi i matuziani hanno pareggiato 1 a 1 contro il Ligorna al termine dei supplementari passando il turno grazie al miglior posizionamento al termine della stagione regolare.

“Ci credevemo. Ce lo siamo detti, abbiamo fatto una grande rincorsa. Siamo arrivati forse un po’ troppo presto in zona play off. Questo ci ha tolto un po’ di energie. Ci tenevamo a raggiungere questa finale. Lo abbiamo fatto per la società, per lo staff e per quei compagni che per infortunio non sono scesi in campo“, afferma capitan Lo Bosco.

Tante occasioni create ma anche interventi importanti del giovane portiere Fresia, classe 2005. “Il ragazzo è cresciuto bene – commenta -. Si sta mettendo in mostra, se lo merita. In questo campo non si può pensare di fare partite belle. Siamo stati penalizzati su questo terreno naturale. Abbiamo dimostrato di essere una squadra matura. Siamo riusciti a tenere aperta la partita e a punirli. Guardando ai 90 minuti, penso che abbiamo meritato”.

“Non ci poniamo limiti – conclude Lo Bosco – possiamo battere chiunque e siamo noi padroni del nostro destino. Giocheremo questa finale con grande entusiasmo al termine di una stagione di grande sacrificio”.