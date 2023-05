Vado ai playoff, Tarabotto esalta la squadra: “Bellissima annata, sono contentissimo”

Vado Ligure. Ieri pomeriggio, presso l’impianto “Ferruccio Chittolina”, Vado e Pinerolo si sono affrontate in occasione della trentottesima giornata del campionato di Serie D (Girone A). Il match, una gara in cui Marco Didu ha scelto di dare spazio alle proprie seconde linee, è terminato sul punteggio di 1-1.

Nel post gara non sarebbe potuto mancare un commento da parte di Franco Tarabotto, presidente del Vado mostratosi raggiante: “È stata una bellissima annata, sono contentissimo. La partita di oggi la definirei divertente. Per quanto riguarda l’anno del Vado è tutto positivo, non ci vedo niente di negativo. Abbiamo raggiunto i playoff e questo per noi è un motivo di orgoglio. L’anno prossimo dovremmo provare a migliorare ancora, più di così non è facile però. Mi accontenterei di fare un campionato come quest’anno”.

L’intervistato ha poi concluso il proprio intervento lasciando spazio ad un po’ di ironia: “Dedico l’ottimo risultato raggiunto al nostro direttore sportivo (il figlio Luca, ndr). Ho scoperto che probabilmente anche lui capisce qualcosa di calcio. Merito anche degli ottimi consigli dispensati da Olivieri, si sono mossi come avrei voluto e questo significa che sono bravi”.