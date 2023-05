Vado ai playoff, i complimenti della Vadese: “Congratulazioni”

Vado Ligure. Nel pomeriggio il Vado è sceso in campo contro il Pinerolo in occasione dell’ultima gara della regular season del girone A. L’epilogo, un 1-1 che ha permesso agli ospiti di conquistare la salvezza diretta, non ha influenzato il percorso dei rossoblù, formazione la quale disputerà i playoff.

Nel post gara per il traguardo raggiunto dal club del presidente Tarabotto sono arrivati i complimenti della Vadese: “La ASD Vadese Calcio si congratula con il Vado FC 1913 per il conseguimento dei playoff di serie D. Alla squadra e alla Società tutta, oltre i nostri complimenti per l’importante obiettivo, vanno i migliori auguri per il prosieguo della stagione, nella speranza che i colori della città di Vado Ligure possano essere rappresentati nella categoria superiore”.

Un bel gesto di fair play dunque, un ottimo modo per suggellare il buon rapporto creatosi tra le due società.