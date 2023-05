Vado ai play off, esordio in Serie D per Casassa: “Grande emozione, spero sia punto di partenza”

La stagione del Vado si è chiusa al quarto posto in campionato.I rossoblù proveranno a farsi strada nei play off: si parte già domenica in casa del Bra. L’ultima partita della regular season, pareggiata 1 a 1 contro il Pinerolo, ha visto tra gli altri l’esordio del classe 2005 Tommaso Casassa.

Il centrocampista, colonna della formazione Juniores, è entrato a quindici minuti dalla fine. Un quarto d’ora abbondante di gioco che significa esordio in un campionato di livello come la Serie D. “Non mi aspettavo di esordire né di giocare così tanto. Sono emozionato e sono felice che la squadra abbia raggiunto i play off”.

“Il mister – prosegue – mi ha detto di stare tranquillo e di entrare sereno facendo ciò che so fare. Spero che questa partita sia un punto di partenza. Vediamo cosa riserverà l’anno prossimo”.