Vaccarezza incontra i sindaci di Urbe, Stelle e Sassello: sul tavolo strade e manutenzione

Albenga. “Continua il mio viaggio sul territorio per incontrare i nuovi sindaci. Oggi è il turno di Sassello. Marco Dabove, il neo sindaco, è pieno di energia, conosce potenzialità e criticità del paese e ha idee ed entusiasmo. È un piacere per me incontrare giovani amministratori, sono una boccata di ossigeno per la politica del territorio”. Lo dice il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

La mattinata nell’entroterra del levante termina incontrando i sindaci di Urbe, Stella e Sassello. “Insieme a me, l’assessore alla viabilità della Provincia Sara Brizzo e i dirigenti del settore. Un solo argomento sul tavolo, ma fondamentale per il comprensorio: le strade, la loro manutenzione e le opere mirate alla loro ricostruzione ove necessario. La manutenzione delle strade è indispensabile per far sì che automobilisti, motociclisti e ciclisti possano fruirne in condizioni di piena sicurezza”.

“Il carico del traffico e il peso dei veicoli – prosegue Vacccarezza -, nel tempo provocano una deformazione del manto stradale: imperativo provvedere sempre a garantire livelli di sicurezza ottimali. Un incontro positivo per confronto e risultati: Provincia e Regione si sono messe a disposizione per effettuare una ricognizione delle strade una programmazione condivisa con i comuni, una vera e propria cabina di regia, perché una comunicazione puntuale e precisa è la base per far sì che i territori abbiano ben chiaro che, per quanto riguarda noi, nessuno resta indietro”.

Mattinata invece trascorsa ad Albenga all’Auditorium San Carlo di Albenga, in occasione del Centenario di Fondazione dell’Aeronautica Militare, si svolge un evento illustrativo sulle attività del Corpo, dalle origini fino ai giorni nostri, e un ricordo del Centenario dell’ Aereoporto “Clemente Panero” di Villanova d’Albenga: “Ringrazio il Generale Piercarlo Berta per avermi invitato e reso partecipe di questo evento che rende un doveroso omaggio a tutti gli uomini e donne dell’ Aeronautica Militare che, ogni giorno, si prodigano per la Pace e sicurezza del nostro Paese.”.