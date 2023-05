Una galleria per alleggerire il traffico dei camion sulla Ss334: Provincia stanzia 100mila euro per lo studio di fattibilità

Albisola/Stella. Un progetto ambizioso e importante quello che è stato avanzato dal Comune di Stella per cercare di risolvere la situazione viabilità tra Stella San Giovanni e Albisola Superiore. Tra i due Comuni del levante savonese sono infatti presenti delle criticità dovute al passaggio massiccio dei mezzi pesanti, che in alcune situazioni, per via di alcuni punti stradali anche ristretti, creano rallentamenti al traffico e in alcuni casi anche incidenti, solo lo scorso aprile un tir ha “schiacciato” un’auto proveniente dal lato opposto ferendo una persona.

Il progetto prevederebbe la costruzione di una rotatoria e di una galleria posizionata a Stella, all’apertura della frazione di San Giovanni, un passaggio alternativo che condurrebbe sulla Sp2 in direzione Ellera, alleggerendo il passaggio della Ss 334.

Quello avanzato dal sindaco stellese Andrea Castellini è un progetto ambizioso: “In tanti mi dicevano ‘sogni ad occhi aperti’ e ora sono lieto di annunciare che una prima pietra è stata posizionata”. Sono stati infatti stanziati dalla Provincia di Savona 100mila euro per il progetto di fattibilità tecnico ed economico, che studi la realizzabilità della proposta.

“Questo studio, che prevede l’intervento di un geologo e di un progettista, servirà per comprendere se è sostenibile un progetto come questo” afferma la consigliera provinciale alla viabilità e ai lavori pubblici Sara Brizzo, nonchè assessore del Comune di Albisola Superiore. “Questa variante sarebbe utile anche alla vicina Albisola che deve far fronte al grande passaggio dei mezzi pesanti sul territorio – aggiunge Brizzo -, ma bisogna essere cauti, è necessario capire con gli esperti se un’opera così impattante può essere messa in pratica, sia dal punto di vista ambientale che economico. La Regione Liguria e Anas comunque si sono resi aperti a questa possibilità”.

Tornando indietro, il bozzetto del progetto è stato presentato nei mesi scorsi alla Provincia di Savona, a Regione Liguria e ad Anas con la richiesta del comune stellese di “aiutare a far transitare meno mezzi pesanti all’interno della frazione di San Giovanni al fine di mettere in sicurezza i cittadini”.

“Non so ancora dire se davvero lo vedremo portato a termine e soprattutto quando – è il commento di Castellini -. Aver intanto iniziato un procedimento di studio di fattibilità in così breve tempo è già un ottimo risultato soprattutto viste le risorse messe già in campo. Non ci fosse l’interesse da parte di tutti gli enti non sarebbe mai stata stanziata questa somma per uno studio”, conclude.