Un valbormidese accoglie a casa propria due fratelli di Albisola che dormivano sulle panchine con il loro cane

Valbormida. Un tetto, un letto, un tavolo apparecchiato. All’asciutto. In casa. Lieto fine, anche se temporaneamente, per due fratelli che dormivano, con la loro cagnolina, sulle panchine di Albisola e avevano chiesto aiuto, dopo lo sfratto. Veniamo all’oggi, perché un valbormidese di buon cuore ha loro aperto la porta della sua casa.

“Dovere, – ci spiega – io ho ricevuto aiuto quando ne ho avuto bisogno e devo darlo a chi me lo chiede ora”. Soluzione temporanea in attesa di novità. Ma qui facciamo un passo indietro perché, in effetti, a queste due persone, in particolare alla sorella sfrattata dagli alloggi per le emergenze abitative, il Comune di Albisola ha teso una mano, trovando un alloggio ma questa sistemazione, a sentire i due fratelli, “non va bene”.

L’amministrazione comunque non si dimentica assolutamente di loro e “continua a monitorare la situazione”. Da sabato mattina hanno una casa grazie alla generosità di una persona che ha lasciato loro la sua stanza matrimoniale e dorme in una cameretta. Ha preparato da mangiare, li ascolta e li incoraggia.

“Nessuno deve dormire per strada, – ci dice quest’uomo, – poi con il freddo e la pioggia di questi giorni. Stiamo qui, c’è posto anche per la loro cagnolina”. Carlo, Bruna e Daiana, docile e inseparabile.

Chiacchieriamo con Carlo: “Certo che qui è tutta un’altra cosa, – ci racconta. – Dormire in un letto, stare al caldo e al coperto”. Ora cosa farete? “Continueremo a chiedere aiuto. Oggi contatteremo anche la Caritas. Vorremmo tanto una casa per noi tre, va bene anche un ‘buco’. Mia sorella, la nostra cagnolina ed io. Tra poco inizierò a lavorare”.

E qui lancia ancora un appello: “Qualcuno si metta una mano sul cuore. Chiediamo un affitto modico e siamo in grado di pagare. Dateci la dignità che meritiamo”. Non perdono tempo i due fratelli e continuano a cercare un alloggio, a sperare che si trovi, che qualcuno li ascolti. Intanto un tetto oggi ce l’hanno.

Forse finalmente è tornato il sole. La finestra di questa casa si spalanca sul verde acceso degli alberi in questo ritaglio di Valbormida dove sembra che il tempo si sia fermato e dove i sentimenti sono autentici.