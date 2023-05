Un novarese in Liguria. La voglia di calcio di Maurizio Renda: “Pronto per una Prima Squadra. Undicesimo comandamento: fare sport”

Potrebbe essere il papabile titolo di un film all’italiana, invece è la storia di un allenatore di calcio della zona. Maurizio Renda, difensore centrale esordiente in Serie C con la maglia del Novara, dopo aver militato in tutto il settore giovanile e con una carriera professionistica all’orizzonte, è stato costretto a ripartire dall’Eccellenza a causa della rottura del legamento crociato, la prima per lui. Verbania, Sparta Novara, Borgo Ticino, Corsico con Capozzucca direttore sportivo, Borgomanero. Queste le successive tappe della carriera da giocatore di Renda, interrotta per via di un altro infortunio al crociato. Poi il trasferimento in Liguria e il cambio di ruolo, stavolta in panchina. A Ceriale la sua ultima esperienza da primo allenatore in una Prima Squadra, mentre per il resto tanto settore giovanile: Scuola Calcio e Allievi al Savona, Giovanissimi Nazionali con l’Albissola mentre, da due anni a questa parte, collabora con Gianfranco Pusceddu alla Priamar in un’esperienza tra grandi e piccoli.

Mister, la prima tappa ligure in realtà è stata Borgio Verezzi

Vero. Prima di tutto ho voluto portare mio figlio a giocare a calcio per la prima volta. Però poi hanno voluto che facessi il direttore sportivo della squadra allenata da Pietro Saccone in Seconda Categoria. Un’avventura durata solo sei mesi, da lì poi sono andato a Savona.

Tu eri presente negli anni bui pre fallimento. Com’è stato gestire i ragazzi in quei momenti?

Cercavamo di non far passare un brutto messaggio ai ragazzi, difficile anche perché i genitori leggevano i giornali come tutti. Il mio scopo era quello di far capire che si stava assieme per fare sport, poi il resto si vede. Serviva avere a disposizione un campo, degli spogliatoi e i palloni. Il problema era che a volte dovevamo allenarci nel piazzale del Bacigalupo perché non c’erano quelle condizioni. Io sono un po’ datato e da piccolo ero abituato a giocare dove capitava, nonostante la situazione non fosse normale. L’ultimo mio anno mi ricordo che il settore giovanile si allenava tra Voze, Noli e Quiliano. Quindi il problema del campo a Savona c’è oggi come c’era prima e una società che non lo possiede non può fare calcio.

E a Ceriale hai trovato tutte le componenti fondamentali per fare calcio

Una vera e propria scommessa venendo dalla scuola calcio e non avendo mai fatto l’allenatore in un campo a 11. Mi avevano chiesto di guidare la Prima Squadra dopo la retrocessione in Prima Categoria. Come normale che sia in situazioni del genere, il clima era un po’ provato ma siamo ripartiti centrando la promozione al primo colpo. Il gruppo che è stato costruito era bello e lo ricordo con piacere. L’anno successivo abbiamo concluso con un buon ottavo posto in Promozione, avendo alle spalle un settore giovanile che ci dava tanta energia: il Ceriale è una delle realtà che ha capito in modo chiaro come si lavora nei dilettanti. Annate positivissime nelle quali mi sono divertito tanto.

E la salvezza di quest’anno con la Priamar?

Un vero e proprio miracolo sportivo. La squadra era completamente nuova, con solo quattro giocatori rimasti dallo scorso anno, dovendo quindi creare da zero un gruppo. Un’annata di sofferenza, qualche mese fa penultimi a 5 punti dal Città di Cogoleto, ma i ragazzi non hanno mai smesso di crederci e con grandissima determinazione ce l’hanno fatta. Ottenere dei risultati sportivi non è mai facile, infatti tutti loro sono reduci da serate di festeggiamenti che si sono ampiamente meritato.

Che tipo di allenatore ti reputi?

Premetto che per me “fare sport” dovrebbe essere proprio l’undicesimo comandamento. Sono un allenatore che a che fare con giocatori dilettanti, che quindi hanno anche il lavoro a cui pensare, quindi più propenso alla creazione di un bel gruppo. La tattica poi va studiata in allenamento. Io prediligo il 4-3-3 perché credo sia il modulo che meglio copra il campo, ma ce ne sono diversi da usare. Bisogna tenere conto di tantissimi fattori e a me piace molto lavorare per cercare di far crescere i ragazzi. Per vincere occorre anche divertirsi, spesso un particolare che viene dimenticato.

Come puoi giudicare il percorso condiviso con Gianfranco Pusceddu?

Ne posso solo parlare bene. Mi confronto con lui da due anni e ho trovato una persona disponibile e conoscitrice di calcio. La Priamar è una sua “creatura”, con un settore giovanile dai 180 ragazzi, una realtà ben consolidata che ha tutto ciò che serve per fare calcio.

Questa stagione sei stato spesso a vedere le partite della Juniores del Finale, nella quale gioca tuo figlio Leonardo. Cosa hai intravisto in quel gruppo?

Vedere giocare mio figlio è sempre molto bello, così come osservare tutti gli altri ragazzi. Hanno fatto un percorso straordinario arrivando in finale di un titolo regionale. Purtroppo nello sport è solo una squadra a vincere ed è andata com’è andata. Tuttavia direi siano tutti giocatori che possano essere pronti a dare il proprio contributo tra i grandi. Meriti anche a mister Pietro Saccone, Jurgen Dakaj ed il mio amico dirigente Marco Costantino.

Ti sentiresti pronto per tornare ad allenare una Prima Squadra?

Degli ultimi anni non mi hanno chiamato in molti perché ho avuto una carriera agonistica da un’altra parte d’Italia. Ci sta che la maggior parte dei direttori sportivi non mi conoscano. Se mi dovesse chiamare qualche Prima Squadra sarò pronto a valutare perché ho l’entusiasmo giusto. C’è sempre da puntare sui ragazzi del settore giovanile e bisogna saperci stare. Creare, quindi, un percorso di crescita con la consapevolezza delle difficoltà e che in futuro potranno esserci soddisfazioni. Il Ceriale credo sia l’esempio lampante di come si lavora con i giovani. Se mi sento pronto? Io sono nato pronto!