Un dromedario vero al “funerale” della Samp, Lega Anti Vivisezione pronta alla denuncia: “Inaccettabile”

Liguria. Non si ferma la polemica innescata dalla comparsa di un dromedario durante i festeggiamenti dei tifosi genoani dello scorso venerdì, quando, per celebrare la retrocessione della Sampdoria e sbeffeggiare le vicende societarie, alcuni tifosi hanno organizzato la comparsata dell’esotico animale, accompagnato da finti e facoltosi sceicchi.

Dopo le proteste di svariate associazioni animaliste, è il turno della Lav, Lega Anti Vivisezione, che annuncia querela: “L’animale è stato portato, senza nessuna autorizzazione da Comune, da ASL o Forze dell’Ordine, in una situazione completamente incompatibile con le sue necessità etologiche ed ha dimostrato da subito segni di disagio. E’ inammissibile trattare in questo modo gli animali – dichiara Daniela Filippi responsabile Lav- si tratta di un fatto molto grave per cui presenteremo denuncia alle autorità e che non intendiamo assolutamente tollerare e lasciare impunito“.

La cronaca dell’episodio Genova24 l’ha raccontata in diretta: l’animale ha fatto la sua comparsa davanti allo stadio durante la partita, portato e tenuto in una zona del piazzale ‘appartata’ rispetto al ritrovo del corteo. Nella fase iniziale della ‘celebrazione’ più volte sono stati lanciati dal microfono appelli a non sparare petardi in quel luogo. Sempre dal microfono, iniziato il corteo, i tifosi hanno poi fatto sapere che l’animale era stato portato via.

La nota stampa prosegue: “Celebrazioni di piazza quando c’è di mezzo lo sport, il calcio in particolare, si sa che possono portare a eccessi. I festeggiamenti non devono comunque essere una giustificazione per comportamenti barbari e per la tortura di poveri animali. E’ assurdo utilizzare un animale e trasformarlo in un oggetto da esibire senza tener conto che si tratta di un essere vivente con le sue peculiarità ed esigenze. Quanto accaduto evidenzia come creatività e fantasia se utilizzate in eccesso e fuori luogo possono arrecare danni a esseri viventi. Banalizzare e sfruttare gli animali gettandoli nel caos dei festeggiamenti è inaccettabile – prosegue Filippi- Il dromedario presentava chiari sintomi di stress impaurito in mezzo alla folla tra urla e schiamazzi, colpito da flash e dalle esplosioni delle bombe carta che sono state sparate dalla conclusione della partita fino a tarda notte – conclude Filippi- Bisogna comprendere che non è più tempo di fare spettacolo senza considerare la paura e la sofferenza degli animali. Ci auguriamo che per i responsabili vengano previste pene severissime e che non si ripresenti mai più nella nostra città una situazione di questo genere”.