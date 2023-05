Tumore al seno, Brunetto (Lega): “Importante sensibilizzare e continuare a lavorare per capire i reali bisogni dei pazienti”

Liguria. “Il tumore al seno metastatico, conosciuto anche come carcinoma mammario di IV stadio, è una neoplasia che dal seno si diffonde ad altri organi del corpo. In Italia ogni anno vengono diagnosticati circa 14mila nuovi casi, mentre sono circa 37mile le donne che quotidianamente convivono con questa malattia curabile, ma sfortunatamente non ancora guaribile. In Liguria ci sono circa 350 nuove pazienti ogni anno”. A offrire i numeri sulla patologia il consigliere regionale (Lega) Brunello Brunetto.

“Oggi è possibile convivere con il tumore al seno metastatico e avere una buona qualità della vita anche per alcuni anni, soprattutto se il carcinoma viene diagnosticato precocemente – prosegue -. La Regione Liguria, prima in Europa, ha approvato la Legge Regionale n. 14 del 6 Luglio 2020, con la quale ha istituito la Giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico che ricorre il 13 ottobre”.

“Ho appreso con soddisfazione dall’assessore alla Sanità, che ha risposto a una mia interrogazione in merito alle iniziative intraprese dalla Regione per sensibilizzare su questa neoplasia, che si sta lavorando con la Rete Oncologica di A.Li.Sa. per studiare i bisogni assistenziali e socio-assistenziali dei pazienti e fare rete con alcune associazioni per cercare soluzioni che soddisfino i loro reali bisogni” conclude.