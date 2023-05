Triathlon Olimpico, Pietra Ligure: grande ritorno, vincono Nicolò Busso ed Erica Maculan

Pietra Ligure. Dopo uno stop forzato di alcuni anni, dettato dalla pandemia del Covid-19, è tornato il Triathlon Olimpico Città di Pietra Ligure.

La manifestazione, organizzata dalla ASD Maremola Triatlhon, si è tenuta oggi pomeriggio questo pomeriggio, domenica 21 maggio, a Pietra Ligure. La distanza olimpica, come da regolamento, prevedeva 1500 metri iniziali a nuoto in acque libere nelle spiagge antistanti pietresi. 40 chilometri in bicicletta, su un percorso snodatosi nell’entroterra della val Maremola caratterizzato da un buon dislivello. Eze, Bardino, Magliolo e Tovo San Giacomo alcune delle località raggiunte. Dunque i 10 chilometri della frazione podistica.

279 gli atleti amatoriali al via, provenienti da diverse regioni del nord Italia. 240 uomini e 39 donne.

A imporsi è stato Niccolò Busso (K3 Cremona). Tempo complessivo: 2 ore, 19 minuti e 25 secondi. Frazione a nuoto conclusa in 21’37. 1h22’23” per completare il circuito in bicicletta. 35’25” i dieci chilometri a piedi.

Al secondo posto Niccolò Simonigh (Gran Bike Triathlon). Il quale, nonostante una rimonta nell’ultima parte podistica (33’16”), non riesce a raggiungere la prima posizione.

Chiude il podio Tommaso Alba (Cy Laser Delta)

Tra le donne a primeggiare è Erica Maculan (Valdigne Triathlon), in 2 ore, 51 minuti e 38 secondi. Frazione natatoria terminata in 25’07”. Percorso ciclistico 1h47’20”. Dieci chilometri a piedi fatti in 39’11”. Unica a scendere sotto i 40′.

Piazza d’onore per Aurora Solinda Aguiari (Virtus), attardato di un solo minuto nella frazione podistica.

Terzo posto appannaggio di Giorgia Cantù (Raschiani Triathlon).