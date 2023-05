Rfi: interventi sulla linea Genova-Milano, bus sostitutivi sulla Torino-Savona

Liguria. Cantieri aperti per lavori di potenziamento infrastrutturale di Rete Ferroviaria Italiana (capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS).

Per consentire gli interventi la circolazione ferroviaria sarà interrotta nei fine settimana 13-14 e 20-21 maggio sulla linea Milano-Genova fra le stazioni di Pavia e Bressana; durante l’interruzione saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria al Ponte sul fiume Po. In particolare, verranno eseguiti lavori di rinnovo binari che prevedono l’installazione di innovativi dispositivi per mitigare i fenomeni di dilatazione termica.

Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni è consultabile nelle stazioni e sul sito delle imprese ferroviarie.

E a causa della chiusura del tratto San Giuseppe-Altare-Savona, da oggi, lunedì 8 maggio e fino al 10 giugno, i treni regionali della relazione Torino-Savona percorreranno sia in andata che in ritorno la via Ferrania.

I regionali Fossano-Savona delle 6.22 e delle 8.22 e il Savona-Fossano delle 18.00 saranno limitati nel percorso a San Giuseppe di Cairo.

Al posto dei suddetti treni circoleranno dei bus sostitutivi. Modifiche minime anche per quanto riguarda i RV Torino-Savona che varieranno di poco alcuni orari in arrivo a Savona.

Il resto dell’offerta rimarrà invariata.