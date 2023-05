Tragedia a Genova, morta bimba di 22 mesi: era arrivata al Gaslini in grave stato di shock e arresto cardiaco

Genova. La Direzione Sanitaria dell’Istituto Gaslini comunica “il decesso di una bambina genovese di 22 mesi, giunta all’ospedale pediatrico ieri, alle 21, in grave stato di shock e arresto cardiaco, trasportata dal 118”.

Le manovre di rianimazione cardiopolmonare sono proseguite per circa un’ora, alle fine delle quali è stato purtroppo dichiarato il decesso. Sulle cause dello shock “sono in corso accertamenti”.

Il personale che si è preso cura della piccolina e tutta la direzione “sono vicini al dolore della famiglia, ed esprimono il massimo cordoglio per la perdita di questa giovanissima vita”.