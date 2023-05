Tpl Linea, è bagarre sul nuovo presidente: accordo fatto per Minuto, anzi no

Savona. A un giorno dalla chiusura del bando della manifestazione di interesse per la presidenza di Tpl Linea, la politica savonese sembra essere in fermento tra incontri e “scontri”. Se all’inizio infatti sembrava fosse ormai imminente un accordo sul nome di Mattia Minuto, attualmente dirigente di Unione Industriali, nelle ultime ore lo scenario si è fatto decisamente più ingarbugliato.

Le voci, come sempre accade in questi casi, si accavallano, si contraddicono, in qualche caso si smentiscono. Dai corridoi di Palazzo Sisto trapela un malumore delle altre parti in causa (Unione Industriali e Provincia di Savona) sulla proposta del sindaco di Savona Marco Russo di nominare Minuto, ma circolano diverse versioni sulle motivazioni. Da un lato c’è chi sostiene che la marcia indietro arriverebbe dagli Industriali a causa della modalità di scelta adottata da Russo che non avrebbe coinvolto tutte le parti in causa. Secondo altre voci invece la colpa di Russo sarebbe quella di aver escluso la Provincia dalla decisione definitiva su Minuto. E c’è anche chi invece vede il “casus belli” nella mossa di aver lasciato fuori dai giochi la Lega e di non aver trovato quindi una maggioranza ampia a sostegno del nome.

Tutte tesi, a onor del vero, smentite dai diretti interessati. Unione Industriali si “sfila” dai giochi politici e sostiene di non aver preso alcuna posizione, anche se sembra sia emersa una certa “preoccupazione” all’idea di perdere una figura come quella di Minuto, che ricopre un ruolo importante nell’organigramma e non sarebbe sostituibile con facilità. Quanto alla Lega, dagli ambienti del Carroccio arriva una secca smentita su possibili “veti”. E la ricostruzione che arriva dalla Provincia è quella di diversi incontri con il Comune e una convergenza sul nome di Minuto, ritenuto adatto al ruolo sia per le capacità progettuali che l’esperienza nelle relazioni sindacali.

Sia Comune che Provincia smentiscono presunti dissidi sul nome, quindi. Ma va ricordato che i rapporti tra Russo e il presidente provinciale Pierangelo Olivieri non sono certo idilliaci dopo la conferma del direttore generale Giulia Colangelo a Palazzo Nervi. La Lega, invece, alle scorse provinciali, non ha appoggiato Olivieri e presentato un candidato proprio (il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa) in aperta opposizione al presidente uscente.

Il nome alla presidenza viene individuato dal Comune di Savona (27%), previa consultazione della Provincia (30%). La scadenza del bando per la presentazione delle manifestazioni di interesse a ricoprire la carica è fissata per domani: al momento sarebbero 4 le candidature pervenute. Le manifestazioni di interesse però non sono vincolanti, e non è quindi escluso che la scelta alla fine ricada su un’altra figura.