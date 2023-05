Torrente Crovetto a Spotorno, i consiglieri Spiga e Pendola: “Analisi alla mano, problema sanitario esiste”

Spotorno. I consiglieri comunali di minoranza del Comune di Spotorno Massimo Spiga e Francesco Pendola (del gruppo consiliare “Noi Spotorno che Vorrei”) hanno reso nota la risposta dall’amministrazione comunale ad una loro interpellanza riguardo lo stato del torrente Crovetto.

“A riguardo – spiegano dall’opposizione – ci sembrano doverose alcune considerazioni in merito. Innanzitutto non viene da noi semplicemente ‘asserito’ di essere in possesso di un referto non conforme, ma abbiamo a nostra disponibilità analisi effettuate nel corso degli ultimi anni, e che rendiamo disponibili a chiunque ne fosse interessato: in questa sede pubblichiamo, solo a scopo dimostrativo, alcuni referti che vanno da un livello di escherichia coli UFC/100 ml di 13.600 unità ad agosto 2021 (quindi oltre 13 volte il limite fissato dall’assessore Peluffo) a UFC/100 ml 3.700 unità ad agosto 2022”.

“Prendiamo inoltre piacevolmente atto che solo a seguito della nostra interpellanza datata 11 aprile, in data 10 maggio l’amministrazione ha deliberato una serie di campionamenti da effettuarsi durante l’estate – proseguono Spiga e Pendola -. Riguardo l’ultimo punto in discussione, e alla schernitura da parte del sindaco nei confronti del nostro gruppo consiliare, analisi alla mano, ci pare che un problema sanitario invece sussista da parecchi anni. Essendo Spotorno un Comune a sola vocazione turistica l’amministrazione dovrebbe preservare lo stato delle acque di balneazione evitando che i reflui stagnati nel letto del fiume possano defluire in mare durante la stagione estiva a causa di forti temporali, e a fronte di livelli batteriologici così alti, si rende necessario trovare il modo di eliminare le acque stagnanti anche attraverso stazioni di pompaggio per evitare rischi per la salute ed un indecoroso spettacolo”.

“Detto ciò, ci pare oltremodo fuorviante sostenere che non esistano problematiche sanitarie all’interno dell’alveo del fiume ma asserire, dopo poche righe, che potrebbero avvenire potenziali interdizioni alla balneazione in caso di sbocco del torrente: riteniamo che la chimica non sia un’opinione. E’ questo a cui questa amministrazione deve lavorare, conoscendo l’orografia del territorio e non dover essere sollecitata a risolvere ciò che risulta evidente. Vista la totale vocazione turistica della nostra cittadina, riteniamo che sia di prevalente importanza il controllo e la gestione di tutto ciò che è sotto gli occhi dei nostri ospiti e dei nostri concittadini, a partire dal decoro e la pulizia del paese. Lasciamo al giudizio degli spotornesi una valutazione squisitamente estetica ed olfattiva del sito, del decoro del nostro paese e dell’impegno profuso da questa amministrazione per aumentare il gradimento turistico rispetto ad altre realtà a noi vicine”, concludono i due consiglieri.