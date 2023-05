Torneo delle Province 2023: i Giovanissimi Under 14 di Savona superano (3-0) Genova

Savona. La Rappresentativa Under 14 del Comitato Provinciale di. Savona si aggiudica (3-0) la gara con Genova, valevole per la terza giornata del Torneo dei Comitati della Liguria, giocatasi sul terreno del ‘Levratto’ di Zinola.

I padroni di casa di mister Massimiliano Prina, schierati con il 4-3-3 hanno giocato una prima frazione di gioco di alto lignaggio, sfidando a tutto campo i pari età genovesi di mister Joscka Bonaldi, scesi in campo con il 4-3-1-2.

La ricerca dello sfruttamento dell’ampiezza del fronte offensivo e la conseguente ricerca dell’uno contro uno, ha messo in difficoltà Genova, che dopo venti minuti di gioco era sotto di due reti, realizzate da Simone Parodi e Carlo Iberti.

Nella ripresa la rappresentativa di Genova ha cercato, alzando il baricentro del centrocampo e provando a velocizzare il gioco, di riaprire la gara, andando vicino ad accorciare le distanze con una conclusione, uscita di poco, da parte di Filippo Costa.

Subito dopo Savona ha avuto la possibilità di calciare e realizzare (con Federico Lacqua) un penalty per un fallo di mani di un difensore avversario, che ha chiuso la sfida.

Savona, grazie al successo, raggiunge Genova in vetta alla classifica del Torneo, ma la squadra di mister Bonaldi ha giocato una partita in più.

Le ultime giornate del Torneo delle Province 2023 si giocheranno, sabato 10 giugno, sui due terreni in sintetico di Ronco Scrivia, in un raggruppamento che vedrà scendere in campo i giocatori di tutti e cinque i Comitati Provinciali della Liguria.

Genova

Savona

Prina e Natrella, tecnici della rappresentativa savonese

Le parole di Massimiliano Prina

Il terzo gol di Savona, segnato da Lacqua su rigore

Le formazioni