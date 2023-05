Tornano i campi solari ad Albissola Marina: si terranno dal 3 al 28 luglio

Albissola Marina. Torna anche questa estate “Campo Sole”, i campi solari organizzati dall’Ambito Territoriale Sociale n. 28 e riservati ai bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni compiti.

Le attività si svolgeranno ad Albissola Marina presso la scuola elementare di via Salomoni 2. Inoltre, in collaborazione con la spiaggia libera attrezzata “Le Vele” di Albissola Marina, si potrà svolgere attività balneare ogni mattina; l’attività pomeridiana, invece, prevede laboratori in sede, giochi anche all’aperto e svolgimento compiti.

I campi solari si svolgeranno nel mese di luglio, con turni di due settimane ciascuno per andare incontro con la massima flessibilità possibile alle esigenze delle famiglie: il primo turno sarà dal 3 al 14 luglio, il secondo dal 17 al 28 luglio.

Il “Campo Sole” sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17,00 ed è garantita la fornitura del pasto. L’orario di ingresso sarà compreso tra le 7.30 e le 9.00 e l’orario di uscita tra le 16 e le 17. E’ prevista un’uscita dopo pranzo (14- 14.30) per chi scelga di frequentare solo al mattino, o per esigenze sporadiche, concordate con gli educatori.

Entro l’inizio di ciascun turno occorrerà pagare la quota corrispondente ad ogni turno di due settimane, mensa compresa. Le quote sono: € 207 per ogni turno tempo pieno (con riduzione a € 166 per ogni figlio iscritto oltre al primo); € 167 per ogni turno part-time (con riduzione a € 133 per ogni figlio iscritto oltre al primo). Per i non residenti nei Comuni delle Albissole, la quota sarà pari ad € 294 a figlio ed a turno. Le quote vanno pagate tramite bonifico bancario (Conto BancoPosta intestato a Progetto Città – IBAN I T27 T 076 0110 6000 0008 4931 732), indicando nome cognome del/i bambino/i, il/i e turno/i di riferimento.

Gli inserimenti, valutati dai servizi sociali dell’Ambito Territoriale Sociale, avvengono fino ad esaurimento dei posti, con precedenza ai residenti nei Comuni dell’ATS 28; solo nel caso rimanessero posti disponibili, possono accedere al servizio anche bambini/ragazzini non residenti.

Le domande dovranno essere presentate entro lunedì 19 giugno (QUI il modulo, reperibile anche sul sito del Comune di Albisola e presso i Servizi Sociali in via Turati 18 ad Albisola Superiore). Una volta compilato va inviato a camposolealbissole2020@gmail.com