Torna la manifestazione “L’arte dei suoni e della ceramica”: protagoniste Savona, Celle e le Albisole

Savona/Albissola Marina. Ritorna nella nostra Riviera un’abbinata di successo: Ceramica e Musica. La manifestazione, inaugurata lo scorso anno, “L’arte dei suoni e della ceramica attraverso l’Italia” vedrà protagoniste le quattro città della ceramica della provincia di Savona (Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle) idealmente gemellate ad altrettante città italiane: Castellamonte in Piemonte, Nove nel Veneto, Urbania nelle Marche, Grottaglie in Puglia.

Nicoletta Negro, vicepresidente AICC e ass. alla Cultura del Comune di Savona “Per il secondo anno le quattro città liguri di antica tradizione ceramica aderenti alla AICC propongono un cartellone congiunto che unisce la musica ai luoghi della cultura delle singole città e, allo stesso tempo, valorizza altri comuni d’Italia. Questo nostro nuovo modo di lavorare pensiamo sia utile alla diffusione della nostra tradizione ceramica in chiave turistica e rivolta a un panorama nazionale”.

Non si tratta solamente di promuovere la ceramica e le sue connessioni artistiche e tecniche, ma anche di stabilire un legame e uno scambio con le città gemellate ospitando musicisti-testimonial che provengono tutti dalle città che partecipano al progetto.

Gli otto comuni che hanno aderito al progetto fanno tutti parte di “Buongiorno ceramica” e “Associazione italiana Città della ceramica”. Quest’anno, dopo il successo dell’edizione della prima edizione, la manifestazione si svolgerà dal 19 al 21 maggio. La direzione artistica è di Elena Buttiero. L’organizzazione è affidata all’associazione Allegro con Moto di Savona che l’ha ideata. L’ingresso a tutte le iniziative è gratuito.

La manifestazione è promossa, patrocinata e sostenuta dai Comuni di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure; dalla Fondazione De Mari di Savona; da Baia della Ceramica. Savona, Albissola Marina, Albissola Superiore, Celle Ligure; da Buongiorno ceramica, dall’Associazione italiana città della ceramica (AICC) e dall’Associazione Allegro con Moto di Savona.

Sono 28 le città italiane che, in qualche modo sono legate alla produzione della ceramica artistica. Di queste, otto fanno parte del consorzio che ha dato vita a “L’arte dei suoni e della ceramica attraverso l’Italia”, e in alcuni casi i legami con Savona sono significativi perché oltre alla ceramica, come nel caso di Urbania, esiste una forte connessione con i Della Rovere. Quattro, come detto sono i Comuni in provincia di Savona (Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle) e quattro dislocati su tutto il territorio nazionale: Castellamonte (Torino), Nove (Veneto), Urbania (Marche), Grottaglie (Puglia).

Il programma

Savona, venerdì 19 maggio, ore 17.30, sala conferenze della Pinacoteca Civica, piazza Chabrol 2.

“Omaggio alle Marche. La ceramica di Urbania: Casteldurantetra Montefeltro e Della Rovere”. La musica di Marta Celli (arpa celtica e voce) e Massimo Valentini, (sassofoni, cajon, voce). A seguire: ingresso gratuito al Museo della Ceramica.

Albisola Superiore, sabato 20 maggio, ore 17.30, giardino del Museo della Ceramica “Manlio Trucco”, corso Ferrari 193.

“Omaggio alla Puglia. La ceramica di Grottaglie ed il pumo pugliese, fra artigianato e tradizione”. La musica di Palma di Gaetano (flauto), Giordano Muolo (clarinetto), Ciro Galeone (chitarra). A seguire ingresso gratuito al Museo della Ceramica “Manlio Trucco”.

Celle Ligure, sabato 20 maggio, ore 21, sala centro socio-culturale “Raffaele Arecco”, via Avogadro.

“Omaggio al Piemonte. La ceramica di Castellamonte tra installazioni, tofeje, stufe e arte”.

La musica swing della Strange Band A.F.C. Esposizione di opere in ceramica.

Albissola Marina, domenica 21 maggio, ore 17.30, MuDA Museo diffuso, via dell’Oratorio.

“Omaggio al Veneto. La ceramica di Nove e le preziose acque e sabbie del Brenta”. La musica di Gilberto Meneghin e Roberto Caberlotto (fisarmoniche). Visita libera al Museo.

