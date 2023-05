Torna il Vela day: a Spotorno tre giorni di escursioni tra mare e vento

Spotorno. Torna il vela day, la possibilità di conoscere l’emozione di solcare il mare grazie al vento: nelle giornate di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno, su prenotazione, gli esperti istruttori della Lega Navale Italiana di Spotorno accompagneranno in mare chi ne farà richiesta, prenotandosi, per una escursione a vela gratuita.

Le uscite saranno, per ogni giorno, alle 9.30, 10.30 e 11.30 al mattino, e alle 14.30, 15.30 e 16.30 al pomeriggio, nelle tre giornate, se le condizioni meteo-marine consentiranno la navigazione in sicurezza, a giudizio degli istruttori. Per i bambini è necessaria un’età minima di 6 anni per partecipare. Il ritrovo è presso la sede nautica di LNI Spotorno, Molo S. Antonio, Via Aurelia.

L’evento è organizzato su scala nazionale dalla Federazione Italiana Vela con il supporto dei circoli locali.

Per partecipare alle uscite è necessario prenotarsi, al telefono o via mail, precisando giorno e ora in cui si desidera uscire e numero dei partecipanti. Per informazioni e prenotazioni lnispotorno@libero.it – Tel 019747196