Toirano, terminati i lavori per i nuovi loculi e ossari al cimitero capoluogo

Toirano. Sono terminati ieri, lunedì 8 maggio, i lavori all’interno del cimitero capoluogo di Toirano.

Il 16 agosto scorso era stato protocollato in Comune il progetto esecutivo per la realizzazione di 16 loculi nuovi e 24 ossari, assecondando le richieste che numerosi cittadini avevano avanzato all’amministrazione negli ultimi anni.

“Erano anni che non si interveniva strutturalmente nel cimitero capoluogo – dichiara il sindaco Giuseppe De Fezza – La continua richiesta da parte dei cittadini di avere ulteriori loculi ed ossari a disposizione ha fatto si che la mia amministrazione accantonasse le risorse necessarie per realizzare le nuove opere richieste”.

“Il progetto, da un punto di vista strutturale, non è stato di semplice realizzazione – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Claudio Oddo – All’interno del cimitero molto è già stato costruito. Si sono sfruttati gli spazi a disposizione e si sono sistemate alcune situazioni che negli anni si sono presentate a causa della vetustà delle strutture.”

L’importo lavori è stato di circa 37.000 euro, i lavori sono iniziati a fine gennaio, e al di là di alcuni stop dovuti al reperimento dei materiali sono proseguiti senza intoppi.

Questo è il secondo cantiere importante che si è concluso in Toirano, dopo la messa in sicurezza del sentiero esterno delle grotte, ma l’amministrazione anticipa che “ci saranno altri lavori in procinto di concludersi e nuovi cantieri da iniziare”.