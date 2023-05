Toirano in lutto per la scomparsa di Ottaviano Durante, storico presidente della Croce Rossa

Toirano. I volontari, i dipendenti e il consiglio della Croce Rossa di Toirano si stringono sconvolti e addolorati alla famiglia del presidente Ottaviano Durante, prematuramente scomparso.

Presidente in carica e colonna portante del comitato, “Otta”, come tutti lo chiamavano, è stato un volontario sin dalla fine degli anni ‘80. Il suo impegno è nato con la costituzione dell’allora delegazione Cri di Toirano ed è proseguito negli anni lungo tutte le tappe che la nostra sede ha seguito. “Per merito del suo impegno, negli ultimi anni, sotto la sua presidenza, il comitato di Toirano è cresciuto e si è riempito di giovani ai quali ha insegnato i valori del volontariato”, spiegano dall’associazione.

“La sua presenza era costante e attiva in tutta la comunità toiranese, non si è mai risparmiato ed è sempre stato disponibile ad aiutare chiunque avesse bisogno, senza mai guardare l’orologio e anteponendo il benessere altrui anche ai suoi impegni. Con la sua vita è stato un vero esempio per la comunità impegnandosi anche nella parrocchia di San Martino Vescovo, presso la quale è stato volontario attivo e sempre presente da oltre 15 anni. Era inoltre nel direttivo del movimento ‘Il Cursillo’ e membro del Consiglio Affari Economici della parrocchia. Inarrestabile il suo impegno nella comunità anche presso altre associazioni del nostro paese, al dolore delle quali ci stringiamo”.

“Proviene da una famiglia già attiva nel volontariato e ha condiviso e trasmesso questi valori con la moglie Luisella, prima segretaria ed ora presidente dell’Asd Toirano, e i figli Matia e Francesco, anch’essi volontari presso la Cri di Toirano. Ciao ‘Otta’, mancherai a tutti”.