Tempo di finali per il Circolo Scherma Savona: ecco i risultati ottenuti al Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini

Savona. Tempo di finali per i giovani atleti del Circolo Scherma Savona. A Riccione è andato in scena il Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini che come tutti gli anni ha assegnato i titoli italiani nelle categorie under 14 delle 3 armi.

Nel fioretto bambine Angelica Manzi e Olivia Siccardi si fermano rispettivamente al 37° e al 58° posto, mentre nel fioretto allievi Baltazar Herrero Lopez è 95°. Sempre nel fioretto allievi Lorenzo Satta, dopo un brillante girone che lo porta al settimo posto del ranking, deve arrendersi al terzo classificato della gara Giuseppe Pierucci finendo la competizione con un comunque buon 17° posto su 114 concorrenti. Nella spada femminile allieve Anna Pisacane chiude 93° su 169 partecipanti.

“Per molti dei nostri giovani portacolori era il primo approccio all’emozione di una finale nazionale – dice il maestro Federico Santoro – i riscontri sono stati complessivamente positivi, una buona base di esperienza per la prossima stagione.

Anche i Master erano di scena questa settimana nei Campionati Europei a Thionville. Nella categoria 3 di fioretto Camillo Rosano si piazza al 12° posto perdendo l’accesso alla finale a 8 col tedesco Palm a conclusione di una stagione più che lusinghiera per il portacolori del Circolo Scherma Savona.