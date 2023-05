Tematiche giovanili, Varazze Domani: “Un tavolo di confronto con i servizi sociali, la scuola e le associazioni”

Varazze. I ragazzi. A loro stanno pensando i consiglieri di Varazze Domani per avviare un dialogo e un confronto con i servizi sociali, la scuola e le associazioni interessate alle tematiche giovanili legate al mondo dei preadolescenti e degli adolescenti.

“Abbiamo indirizzato al sindaco Pierfederici, lo scorso 20 marzo, la proposta di organizzare un tavolo” spiegano i consiglieri di Varazze Domani, Antonio Ghigliazza, Paola Busso, Bartolomeo Fazio, Giacomo Robello e Gianantonio Cerruti.

“Il disagio giovanile, forse accentuato dalla quarantena per la pandemia, è cresciuto e nella nostra città è presente, talvolta sfocia in azioni di danneggiamento o in scontri tra coetanei, molte difficoltà invece non si manifestano e restano all’interno delle famiglie che si sentono sole e hanno bisogno di essere supportate – sottolineano con attenzione – Poprio l’Ente comunale può svolgere l’azione di coordinatore per iniziare innanzitutto una riflessione seria e mettere poi in atto servizi concreti per i ragazzi, per le famiglie e per gli educatori/insegnanti che con loro si confrontano. Spazi strutturati e servizi sia per i più giovani sia per le famiglie sono essenziali”.

“Sicuri dell’importanza del tema e della necessità e opportunità dell’iniziativa da noi proposta – concludono – attendiamo la risposta della maggioranza. Come cittadini ancor prima che come consiglieri abbiamo ritenuto mettere questo tema in primo piano”