Tanti eventi questo weekend nel savonese, tra gli ospiti Vittorio Brumotti e l’étoile internazionale Sara Renda

Savonese. Vittorio Brumotti, l’étoile internazionale Sara Renda, la scalatrice iraniana Nasim Eshqi. Questi sono solo alcuni degli ospiti d’eccezione che saranno presenti questo fine settimana nel savonese.

Tanti gli eventi previsti da Albenga a Varazze: Finale for Nepal, la festa di Sant’Isidoro, il Mercato Riviera delle Palme, il Moby Dick Festival. Tante occasioni che porteranno la cultura, lo sport, il divertimento, lo shopping e la solidarietà sul territorio. Ma ora andiamo nel dettaglio e scopriamo cosa ci aspetta questo fine settimana di metà maggio.

APPUNTAMENTO CON ‘FINALE FOR NEPAL’: TRA GLI OSPITI VITTORIO BRUMOTTI

Vittorio Brumotti e la scalatrice iraniana Nasim Eshqi saranno ospiti della dodicesima edizione di “Finale for Nepal”, manifestazione di riferimento a livello nazionale per gli amanti dall’arrampicata, che si terrà questo weekend a Finale Ligure. Al centro, come sempre, lo sport, lo spettacolo e la solidarietà. Si tratta di un’edizione speciale che sarà dedicata alla memoria di Claudio Casanova, assessore al turismo di Finale Ligure, scomparso il 29 giugno 2022. Tra gli eventi inseriti nel vasto cartellone dell’iniziativa troviamo gare boulder, acquathlon, trekking, trail, ma anche momenti musicali, incontri con i protagonisti dell’arrampicata mondiale, shopping, sapori, cultura nepalese, e la possibilità di conoscere e sostenere i progetti di solidarietà in Nepal, promossi dall’associazione di volontariato Finale for Nepal.

AD ALBENGA LA FESTA DI SANT’ISIDORO

Anche quest’anno torna ad Albenga la Festa di Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori. Domenica 14 maggio nel centro storico saranno presenti stand espositivi con le eccellenze del territorio e i mezzi agricoli della tradizione. “La Festa di Sant’Isidoro è tra gli eventi che ricordano la tradizione, l’origine e la vocazione agricola della nostra città” ha espresso il vicesindaco Alberto Passino. Salvo le incertezze dettate dalle previsioni meteo del mattino, al pomeriggio, dopo le celebrazioni religiose, partirà la processione per le vie della città. La statua del Santo sarà trainata dai buoi. Sarà presente la banda di Pontelungo, la Confraternita di Campochiesa e un cospicuo numero di trattori che stazioneranno nel centro storico.

AD ALBISOLA SUPERIORE IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME

Domenica 14 maggio protagonista ad Albisola Superiore il Mercato Riviera delle Palme. La passeggiata a mare Eugenio Montale e Piazzale Marinetti verranno invasi dai banchetti dei migliori ambulanti della Liguria, che offriranno una giornata di shopping all’aria aperta con abbigliamento e accessori per tutti i gusti. Dalle 8 alle 19,30 gli stand proporranno un vasto assortimento con le novità delle collezioni e prodotti di qualità. I banchi saranno ricchi di occasioni dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

A NOLI ‘THE MOBY DICK FESTIVAL’

Questo fine settimana approda in Liguria, precisamente a Noli, ‘The Moby Dick Festival’, appuntamento culturale nato nel 2018 nel borgo di Terranuova Bracciolini, in Toscana. Questa edizione avrà come filo conduttore “Le vite degli altri”. La direzione artistica è di Elisa Sommaruga e Paolo Martini, con la consulenza di Massimo Recalcati, che terrà la lezione inaugurale. Durante i vari incontri si parlerà di rinascita, curiosità verso la novità, ma anche impact economy e finanza d’impresa, crisi climatica, futuro, nuovi spazi nelle città.

A VARAZZE APPUNTAMENTO CON LA DANZA: OSPITE D’ECCEZIONE L’ETOILE INTERNAZIONALE SARA RENDA

Sabato 13 e domenica 14 maggio atteso in Liguria uno degli eventi di danza più datati. L’ExpoDanza Idfc (International dance festival competition) giunto alla settima edizione, con madrina e ospite d’eccezione Sara Renda, étoile internazionale all’Opera National de Bordeaux. Teatro della location il palasport di Varazze, pronto ad accogliere la kermesse del direttore artistico Ciro Venosa, dichiaratosi molto soddisfatto di questo traguardo. La ciliegina sulla torta il galà del sabato sera, presso l’auditorium del palasport, tra i cui artisti in scena, pure la madrina Sara Renda, che in palcoscenico la vedremo esibire una coreografia griffata Ciro Venosa. Il tema del galà è improntato sul discorso della vita, del confronto, dell’amore universale.

A LOANO PRESENTAZIONI DI LIBRI, ANIMAZIONI, PERFORMANCE E TANTO ALTRO

Un fine settimana all’insegna della cultura a Loano con “LOA Legge in ogni angolo”. Fino al 14 maggio la città dei Doria sarà animata da presentazioni di libri, letture ad alta voce, animazione, poesia, performance e il progetto proseguirà poi con altre iniziative in estate e autunno. L’iniziativa propone tanti appuntamenti per grandi e piccini. Qui il programma completo.

AMICHEVOLE BENEFICA A CARCARE, IL REGALO UNA VACANZA PER IL PICCOLO BRAYAN CHE COMBATTE CONTRO LA LEUCEMIA

Sabato 13 maggio una partita di calcio sarà dedicata a Brayan, bimbo di sette anni che combatte contro la leucemia. Sarà un’amichevole benefica quella tra Carcarese e Savona che ha come obiettivo una raccolta fondi per finanziare una vacanza in Liguria, grande sogno di Brayan. L’appuntamento al Candido Corrent di Carcare alle ore 18. L’ingresso sarà a offerta libera (minino 5 euro), la cittadinanza è invitata.

AD ALBISSOLA MARINA DIVERTIMENTO SPORTIVO CON ‘URBAN EXPERIENCE’

Ad Albissola Marina sabato appuntamento con “Urban Experience”. In Piazza Wifredo Lam dalle 14 ci saranno lezioni di skateboard, streetball, blading, bmx, rap e djing. Gli istruttori saranno a disposizione per dare dimostrazioni pratiche, così da far conoscere a tutti i partecipanti i principi e le tecniche di queste discipline. Qui i dettagli.

AL TEATRO SACCO UNO SPETTACOLO IN GENOVESE

Per gli amanti del teatro, al Sacco di Savona sabato sera arriva “I manezzi pe maja ‘na figgia”, uno spettacolo in lingua genovese di Bacigalupo messo in scena dalla compagnia di prosa “La Torretta” per la rassegna ‘Luciana Costantino’, sostenuta dalla Fondazione de Mari. I protagonisti sul palco sono Lorenzo Morena, Simonetta Bottinelli, Alessandra Crescini, Rosalba Bruzzone, Maria Perez, Marco Ventura, Niccolò Chiapasco, Luca Pisà, Davide Villani con la regia di Lorenzo Morena, le luci di Domenico Carrara e le scene di Giulio Tassara. Si tratta di una divertente, e forse la più popolare rappresentazione goviana che la Compagnia propone senza cadere in scontate imitazioni del comico genovese, ma cercando di esaltare la potenzialità interpretativa dei protagonisti e di tutti gli attori comprimari.

AL PARCO ASINOLLA ATTIVITA’ PER GRANDI E PICCINI, BUON CIBO E POSTAZIONI RELAX

Infine, sabato 13 e domenica 14 maggio nel parco Asinolla di Pietra Ligure è previsto un altro weekend ricco di attività nella natura per grandi e piccini. Laboratori, passeggiate con gli asinelli, battesimo della sella, buon cibo e postazioni relax. Insomma, tante occasioni per trascorrere un fine settimana di divertimento in famiglia o tra amici.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.