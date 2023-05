Sup Team Savona si fa notare in Francia: doppia vittoria per Sara Oddera

Savona. Gli atleti del Sup Team Savona si fanno notare nella sfida Saint Raphael alla coppa di Francia.

A brillare è Sara Oddera, atleta nazionale del brand SIC MAUI, che domina la categoria over 50 ottenendo una fantastica doppia vittoria (sia nella long distance del sabato che nella beach race della domenica). “La cosa ancora più impressionante è che Sara sia riuscita ad approdare nella top 5 della classifica assoluta in entrambe le gare. Davvero una performance eccezionale”, commentano dal team.

In gara per il Sup Team Savona anche Paolo Nardini che si classifica al 9° posto nella categoria over 50 nella beach race della domenica.

Tecnicamente la long distance del sabato era un downwind di poco più di 10km, una gara in mare aperto a favore di vento con onda in poppa, si partiva dall’isola Ile d’Or e dopo aver girato intorno all’isola del Leon de Mar, si affrontava un pezzo controvento, per poi tornare a favore di vento e arrivare sulla spiaggia di Saint Raphael sotto la ruota panoramica. La beach race della domenica era invece una gara più tecnica nella baia di Saint Raphael con molte boe e tre passaggi a terra con la tavola in mano.

Sia Paolo che Sara hanno affrontato la gara con il modello Atlantis della SIC MAUI adatto a condizioni di mare mosso.