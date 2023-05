Sup Team Savona, Sara Oddera d’argento in Francia

Savona. Trasferta oltre d’alpe, domenica 30 aprile, per il Sup Team Savona che ha partecipato alla tappa del campionato francese Surfing Paca tenutesi sul bellissimo lago di Esparron de Verdon.

Secondo posto assoluto per l’atleta Sara Oddera, che arriva ad una manciata di secondi dalla prima classificata con cui si è contesa tutta la gara di long distance sui 12km. Per la prima volta Sara, che fa parte del team Italia SIC MAUI, ha gareggiato con il nuovo modello di sup, studiato appositamente per l’acqua piatta, denominato XRS.

Una soddisfazione, quella di Oddera, che arriva dopo il doppio argento conquistato la settimana precedente alla Etrusca Sup Race di Cecina, tappa di campionato italiano FISW che sulla long distance prevede un percorso sia in mare che in fiume.

Tra qualche settimana il Sup Team Savona sarà di nuovo impegnato in Francia a Saint Raphael sulla costa azzurra.